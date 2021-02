Aulas do primeiro semestre da UFSM iniciam em 12 de abril

Nesta terça-feira, urante a reunião virtual do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), foi aprovado calendário acadêmico para o primeiro semestre de 2021 na instituição. Com a decisão, também ficou definido que o semestre será novamente ofertado pelo Regime de Exercícios Domiciliares Especiais (Rede).

Bem como já vem sendo feito pela universidade desde março de 2020, em virtude da pandemia de Covid-19, as atividades acadêmicas presenciais seguem suspensas. O calendário acadêmico será disponibilizado de forma completa pela Pró-Reitoria de Graduação. As solicitação de matrícula serão feitas entre 16/03 a 31/03. O início do primeiro semestre de 2021 está previsto para 12/04, com término em 24/07.

A realização de atividades práticas depende das coordenações de cada curso, além da aprovação da Comissão de Biossegurança da Instituição. Já o calendário suplementar será elaborado e aprovado pelo CEPE em um momento posterior, quando for possível planejar o retorno seguro à presencialidade, através da implementação do Plano de Retorno.

Os parâmetros da Comissão de Biossegurança estão baseados em normativas do governo do Estado e fundamentado. Portanto, a volta das atividades presenciais na UFSM está sujeita ao andamento do plano nacional de vacinações.