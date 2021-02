Bugios com suspeita de febre amarela são encontrados mortos em Lagoa Vermelha

Dois bugios mortos no interior do município de Lagoa Vermelha. De acordo com Rachel Bombassaro, coordenadora de Vigilância e Atenção em Saúde, uma das suspeitas é de que os animais possam estar infectados com a febre amarela, devido a casos confirmados no município de Pinhal da Serra.

Os bugios foram localizados nas comunidades de São Joaquim e na Estância. Vale lembrar que os bugios não são os transmissores da doença para os seres humanos , sendo somente os hospedeiros do vírus transmissor. As mortes serão investigadas.