Professores da Feevale lançam livro sobre agrotóxicos

Os professores André Weyermüller e Haide Hupffer, do Programa de Pós-graduação em Qualidade Ambiental da Universidade Feevale, lançaram neste mês o livro "Futuro com ou sem agrotóxicos? Impactos socioeconômicos globais e as novas tecnologias". A publicação, organizada em parceria com o docente Wilson Engelmann, da Unisinos, foi desenvolvida no âmbito do estudo científico "Agrotóxicos e Sociedade de Risco: limites e responsabilidades pelo risco ambiental", da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs).

A obra possui 200 páginas e é composta por 11 artigos de pesquisadores brasileiros e latino-americanos, incluindo diferentes pontos de vista, que complementam os debates sobre o tema agrotóxicos. Publicado pela editora Casa Leiria, o livro pode ser acessado, gratuitamente, na internet (bit.ly/3a0PJ1V).

Conforme Weyermüller, a publicação aborda o tema de forma atualizada e profunda, com o objetivo de fazer com que o leitor tenha um amplo domínio sobre o assunto, já que possui grande relevância por estar diretamente relacionado com a saúde e a economia, considerando a produção agrícola, que é muito grande no Brasil. "Conhecer melhor as repercussões dos agrotóxicos, em diversos segmentos, é fundamental para compreender a complexidade inerente da utilização desse tipo de produto", destaca. "Saúde, tecnologia, riscos e princípios estão relacionados e se complementam para que se possa ter um retrato mais apurado e aprofundado das principais discussões que o tema permite. A novidade está, sobretudo, nessa abordagem multidisciplinar e conectada", complementa.