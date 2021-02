Reunião tenta resolver pendências para obra em barragem de Bagé

O prefeito de Bagé, Divaldo Lara, realizou reunião virtual com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para tratar sobre as demandas que restam para a liberação do início da obra da Barragem da Arvorezinha. A pauta debateu os itens de uma nota técnica, emitida pelo Ministério. "São alguns detalhes que estamos afinando para logo assinar o convênio com o Exército Brasileiro. Estamos todos engajados, pois é a prioridade do nosso governo", destacou.

Na reunião, foi tratada a repactuação do contrato da Barragem da Arvorezinha com o Ministério do Desenvolvimento Regional. "Abordamos sobre detalhes do orçamento da obra. Demos o encaminhamento para que nos próximos dias possamos finalizar esta questão", explicou o diretor do Daeb, Eduardo Mendes.