Prédios públicos de Vera Cruz recebem sistema para energia fotovoltaica

Pelo menos dois prédios públicos de Vera Zruz já estão economizando na conta de luz com a conversão direta da luz do sol em eletricidade. As escolas Padre Benno Mueller e Pedro Pauli tiveram placas fotovoltaicas instaladas para geração própria de energia. Além desses, outros 25 pontos de alto consumo de energia elétrica, entre secretarias, escolas, parque de máquinas, captação e tratamento de água, vão receber o investimento de R$ 2.067 milhões.

Conforme o responsável pelo Departamento de Planejamento Urbano, Ismael Boesel, nas escolas Raio de Luz, Sabor de Alegria, Vovô Adail e Moacir Pereira as placas também já estão instaladas e aguardando a liberação da RGE Distribuidora de Energia para o funcionamento. Após a instalação a concessionária tem prazo de duas semanas fazer a troca do relógio, e a inclusão no sistema para dar início a geração de energia.

Uma empresa Ibirubá realiza também a instalação das placas na escola Dionéia. A empresa vencedora da licitação e responsável pela execução do projeto segue nas próximas semanas para a Estratégia de Saúde da Família de Vila Progresso e nos educandários Henrique Cândido Pritsch, Jacob Blész, Sagrado Coração, São Sebastião e Pingo de Gente.

Atualmente, a prefeitura tem um gasto de cerca R$ 230 mil mensais com energia elétrica. Com a tecnologia das placas, que é uma fonte renovável, limpa e sustentável de energia, a expectativa é de gerar uma redução de R$ 60 mil por mês ao município.

O prefeito de Vera Cruz, Gilson Becker, acompanha o projeto desde o início, ocorrido ainda no ano passado. Ele ressalta que o investimento em energia nas escolas, repartições, serviços saúde, ginásios, áreas administrativas e outros prédios públicos deve ser zerado dentro três a cinco anos. "A economia que vai sendo gerada na conta de luz já irá ajudar a pagar o empréstimo captado junto à Caixa, que foi realizado para o investimento", explica.