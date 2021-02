SAÚDE Notícia da edição impressa de 10/02/2021. Alterada em 10/02 às 03h00min Mais focos de dengue são identificados em bairros de Caxias do Sul

A Vigilância Ambiental de Caxias do Sul identificou mais seis focos do mosquito Aedes aegypti em áreas da cidade. Ao todo, já foram contabilizados 10 focos desde o início do ano.

Os últimos focos foram identificados nos bairros Colina Sorriso (pneu em terreno baldio), São Luiz da 6ª Légua (três focos, em um ralo em um ferro-velho e em tonel e lata em residências diferentes), Tijuca (em um pneu), Charqueadas (dentro de contêiner e dentro de um pote, no mesmo local). Anteriormente, a Vigilância havia identificado focos nos bairros Bela Vista (dois focos), Santa Fé e Desvio Rizzo (um foco cada).

A Vigilância Ambiental reforça a orientação para que a população evite manter água parada e faça a limpeza periódica de bebedouros de animais, já que os insetos se reproduzem nesses ambientes. O Aedes aegypti é responsável por transmitir dengue, zika vírus e febre chikungunya.