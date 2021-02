Novo Hamburgo vai participar de projeto criado em Harvard

A recuperação econômica pós-pandemia e a transformação no mercado de trabalho com o avanço da tecnologia são grandes desafios que as cidades ao redor do mundo terão que enfrentar nos próximos anos. Para auxiliar os gestores públicos e setores privados nas estratégias e tomadas de decisões para alavancar o desenvolvimento econômico com base em dados e boas práticas, a Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, fundada em 1636, vai expandir a sua plataforma criada para este fim, até então para apoiar países e Estados, para incluir municípios. E Novo Hamburgo foi convidada a contribuir com a sua experiência.

A participação de Novo Hamburgo no projeto de Harvard ocorre depois de uma série de reconhecimentos tanto em nível nacional, como o prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae, quanto internacional, proveniente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em razão da recuperação e execução do Programa de Desenvolvimento Integrado do Município (PMDI). No Brasil, além de Novo Hamburgo, representantes das cidades de Curitiba-PR e Belo Horizonte-MG integram o projeto.