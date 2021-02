São Gabriel começa a modificar sistema de previdência

Até o mês de novembro, todos os municípios que possuem Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), e onde haja proventos de servidores acima do teto da Previdência Social, deverão instituir o Regime de Previdência Complementar (RPC) para dar cobertura a quem recebe acima desse teto. Pensando nisso, o prefeito Rossano Gonçalves e a presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel (Ipresg), Fabiana Pöhlmann, tiveram o primeiro diálogo do ano, tratando especificamente deste assunto, e outros temas ligados à reestruturação previdenciária.

Rossano adiantou que um grupo de trabalho será formado para viabilizar o cumprimento desta exigência lega. "Além disso, é nosso interesse aperfeiçoar cada vez mais a relação institucional com o Ipresg, que é uma autarquia que faz parte da estrutura do governo municipal, para juntos encontrarmos soluções dialogadas para os problemas previdenciários que o município ainda tem de enfrentar", sintetizou Rossano.