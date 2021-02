Professores de Esteio passam por testagem

A volta dos professores às salas de aula, depois de quase um ano de suspensão da maioria das atividades presenciais nas escolas em razão da pandemia, está sendo diferente. Nesta segunda-feira , a secretaria municipal de Educação de Esteio, juntamente com a pasta da Saúde, começou a realizar uma ampla testagem de profissionais que têm contato com os alunos. Até esta quarta-feira, serão aplicados 1.378 testes de RT-PCR, que é feito com a retirada de uma amostra de mucosa do nariz. O resultado identifica se o vírus está ativo ou não no organismo da pessoa. Os servidores que apresentaram a doença serão afastados das atividades.

No dia 1º de março, parte dos alunos da Educação Infantil voltam às escolas e, uma semana depois, no dia 8 de março, será a vez dos estudantes do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens Adultos. Os professores recomeçam também a preparar os conteúdos para as aulas remotas, que serão enviados para os alunos com acesso à internet a partir da quinta-feira.

As aulas presenciais serão acompanhadas por estudantes sem acesso à internet, por aqueles que têm mais dificuldades para acompanhar os conteúdos de forma online e também por alunos que necessitam de auxiliar de educação/inclusão. A capacidade de cada sala será reduzida a 50% e a carga horária será de três horas por dia, sem intervalo. A chegada dos alunos será escalonada, para se evitar aglomerações. Além disso, será definido quantos e quais dias cada estudante deverá frequentar a sala de aula.

As escolas também não servirão merenda, mas sim um lanche, que será distribuído no final da aula. O objetivo desta ação é evitar que os alunos tirem a máscara para comer e, com isso, aumentem o risco de transmissão do coronavírus. Os kits de alimentação também continuarão a ser distribuídos para famílias de alunos em vulnerabilidade social.

As unidades escolares também seguirão protocolos de higiene e de identificação de casos suspeitos da doença. Todos os servidores passarão por testes no início do ano letivo, que serão refeitos cada vez que for identificado um caso suspeito. Para a participação nas aulas presenciais, os pais deverão assinar uma solicitação.