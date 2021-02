Escolas públicas infantis de Estrela retomam as aulas

A segunda-feira foi de reencontros e novidades em algumas escolas da rede municipal de educação de Estrela. O dia marcou a volta às aulas nas 12 Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis). Crianças que reencontram amigos, professores e funcionários, como também os novos matriculados, tiveram retorno tranquilo e com dedicação no cumprimento aos protocolos de segurança de combate à Covid-19.

Entre as novidades, a presença de aparelhos sanitizantes em todas as salas de aula e ambientes comuns como refeitório, bibliotecas, salas de brinquedo e informática. O retorno nas Escolas de Ensino Fundamental (Emefs) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) está agendado para o dia 22.

O atendimento de Berçários, Maternais e Jardins será realizado inicialmente em escala de revezamento, ou seja, 50% dos alunos no turno da manhã e 50% no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h ou das 13h às 18h. Segundo estimativa da secretaria de Educação, cerca de 68% das crianças atendidas nas escolas públicas infantis retornaram neste primeiro momento.

Entre as prioridades do primeiro dia de atendimento nas Emeis estava a orientação e o respeito para o cumprimentos das regras sanitárias, como a higienização constante dos espaços nos intervalos, uso do álcool gel, tapetes sanitizantes e demais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Também os novos aparelhos Oxonyz, comprados através de verba federal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais (Fundeb).

Esses equipamentos são geradores de ozônio para oxi-sanitização, utilizando tecnologias que transformam oxigênio em ozônio. Com alto poder oxidante e germicida, o elemento atua na destruição da parede celular de bactérias, fungos, vírus e protozoários, os eliminando, melhorando a qualidade do ar e diminuindo as chances de contaminação.