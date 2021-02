Obras em bairros de Parobé tentam evitar impactos causados por enchentes

Com o intuito de diminuir os impactos da chuva na cidade, a prefeitura de Parobé está investindo em obras em áreas de risco para enchentes e alagamentos em vários pontos da cidade. Uma dessas obras é a de instalação de uma nova rede de drenagem no bairro Mariana, a partir da rua Paulo Azambuja até o final da rua Palmeira das Missões.

Neste trecho já há uma rede existente de diâmetro 600mm, no entanto não é suficiente para comportar as vazões de toda a bacia de contribuição que deságua até este ponto, causando alagamento neste trecho e também até as Ruas Caibaté e Idelfonso. Com esta medida, a prefeitura pretende desafogar a rede existente, passando a ter no trecho, uma capacidade da rede que será maior que o dobro da existente, com a rede existente de 600mm, e a nova rede paralela de 800mm. A obra será feita totalmente com recurso municipal.

Outra obra será a do Loteamento Feliz, em toda a extensão da rua Libório Raymundo com a instalação de uma nova rede de drenagem em um trecho de 150 metros de tubos de 800mm. Essa obra será executada pela prefeitura em parceria com um empreendedor de um loteamento da cidade, que irá doar os canos.

"Essas obras irão aumentar a capacidade de vazão nestes pontos, garantindo as condições necessárias para escoamento da água das chuvas e colocando fim às inundações. Estamos cientes dos problemas enfrentados pela comunidade em vários pontos e sabemos que isso ocorre por muitos anos. Para nós, solucionar esse problema tem sido uma prioridade", define o prefeito Diego Picucha.