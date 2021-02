Benção da Nossa Senhora da Uva ocorre em Flores da Cunha

O final de semana foi marcado pela bênção da Nossa Senhora da Uva em algumas comunidades de Flores da Cunha. O ato, realizado em parceria entre a secretaria de Turismo e a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, integra a programação do evento "É Tempo de Vindima". A bênção foi realizada pelo pároco, Frei Edson Cecchin, nas comunidades de São Gotardo, São Cristóvão, Alfredo Chaves, Martinho e na Igreja Matriz, e contou com o standart da Nossa Senhora da Uva, pintado à mão pelo artista local Jésus Reis Pereira.

A bênção ocorre ainda na quinta-feira, no Roteiro Compassos da Mérica Mérica, às 19h30min, e no domingo, dia 14, em frente à Paróquia São Marcos, em Otávio Rocha, às 10h. Os participantes poderão acompanhar no carro ou a pé.