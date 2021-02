Professores têm salário reajustado em Taquara

Um novo acordo de renovação de parceria entre a prefeitura de Taquara e a Associação de Desenvolvimento de Projetos Educacionais, Culturais e Sociais (Adpecs) foi firmado recentemente. A atual administração condicionou a manutenção do contrato de colaboração desde que houvesse um aumento salarial dos professores. Este reajuste proposto pela entidade será de R$ 300,00 a R$ 315,00 por cada professor regente.

Atualmente, os alunos das escolas de Educação Infantil Leonel Brizola, Tia Pati e Vovó Arlete são atendidos em regime de compartilhamento de vagas. Em conversa com o diretor de projeto da Adpecs, Leandro Lamezon Bitzcki, houve a reformulação de alguns pontos do termo assinado com a administração municipal. Segundo a prefeitura, a medida visa a manter o vínculo contratual, pois, neste momento, não haveria tempo hábil para a municipalização das creches até o retorno das aulas presenciais, previsto para o dia 22 de fevereiro.

Além da questão salarial, haverá foco na merenda escolar, pois queixas de professores foram registradas sobre a qualidade e quantidade dos alimentos. "Recebemos a garantia de que os nossos pedidos serão atendidos", reforçou Sirlei. A secretária de Educação, Cultura e Esportes, Carla Silveira, também salienta o cuidado com a alimentação escolar. "A prefeitura se colocou integrante neste processo, qualificando o trabalho da nutrição com o suporte da nutricionista e técnica de nutrição da secretaria da Educação", explicou.

Sobre desenvolvimento pedagógico, Carla conta que a Adpecs irá rever seus quadros de equipes diretivas, com o objetivo de alinhar a metodologia de Educação Infantil do município àquela das escolas compartilhadas. "Foi uma reunião muito produtiva, pois conseguimos fazer o acordo para atender algumas solicitações da comunidade para aprimoramento da oferta do ensino para as crianças", pontuou Carla.