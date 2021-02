Paço Municipal de Esteio vai passar por revitalização

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal assinou a ordem de início das obras de revitalização do Paço Municipal Clodovino Soares. O projeto de ampla reforma da sede da prefeitura, elaborado pela equipe da Secretaria Municipal de Governança e Gestão, abrangerá pintura e qualificação das estruturas. Os trabalhos serão executados pela empresa vencedora do processo licitatório, em um investimento de R$ 635 mil.

Pascoal salientou que a revitalização acontece no ano em que o Centro Administrativo completa cinco décadas da sua inauguração. "Estruturalmente, o prédio está muito bom. Tem algumas limitações, no que diz respeito a instalações elétricas e hidráulicas, mas conta com uma excelente área e atende às necessidades da Administração. Fizemos um amplo estudo para qualificar os espaços, para evitar onerar o erário, com a construção de uma nova estrutura", observou o prefeito após a assinatura do contrato.

De acordo com o projeto, as obras envolvem a pintura interna e externa do prédio administrativo, bem como das esquadrias e portões. Também serão substituídas todas as janelas do subsolo, feita a impermeabilização das marquises e construídos novos banheiros. O prazo previsto para a conclusão da obra é de oito meses, podendo ser prorrogado.