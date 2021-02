Forte ressaca que atingiu Imbé destruiu três quiosques

A forte ressaca que atinge o litoral sul do Brasil causou estragos em Imbé. Conforme levantamento da secretaria municipal da Fazenda, três quiosques da faixa de areia foram totalmente destruídos pela força das ondas e dezenas de outros tiveram prejuízos.

A prefeitura, através das secretarias e das subprefeituras de Mariluz e de Santa Terezinha, auxilia os quiosqueiros na remoção de mercadorias, móveis, eletrodomésticos e demais estruturas. "Orientamos os proprietários para que retirem suas mercadorias e que reforcem as estruturas, bem como para que desliguem a energia elétrica", destaca o diretor do Departamento de Concessões e Permissões, Cléverton da Silva. As ondas passaram dos três metros e o mar ocupou a faixa de areia das praias de Imbé. O rio e a lagoa Tramandaí também encheram e as ondas atingiram o Guia Corrente (Barra).