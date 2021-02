Pelotas abre colheita da uva

Está aberta oficialmente a 11ª Colheita de Uvas de Pelotas. Em programação virtual, transmitida pelo canal do YouTube da Embrapa, na manhã desta sexta-feira (5), vídeos, produtores e autoridades registraram o início da safra 2021.

O prefeito em exercício, Idemar Barz, lembrou que Pelotas tem história quanto à produção de uvas. "Nossa cultura é levada às bancas da feira, instaladas, até o dia 20, no Centro e em bairros." Já o secretário de Desenvolvimento Rural de Pelotas, Jair Seidel, lembrou que a uva teve seu período de apogeu em Pelotas no final do século XIX e início do século XX. "Hoje, estamos resgatando a cultura de uvas de mesa e a produção de vinhos e sucos. Trinta e oito famílias dedicam-se ao cultivo."