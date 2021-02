FESTIVIDADES 05/02/2021 - 16h56min. Alterada em 05/02 às 17h15min Fenachamp 2021 escolhe candidata com Síndrome de Down como Miss Simpatia

O concurso que indicou as soberanas da Festa do Espumante Brasileiro (Fenachamp) de 2021, foi realizado na noite de quinta-feira (4), em Garibaldi. Além da rainha e princesas, o evento também contou com uma novidade: pela primeira vez, uma candidata com Síndrome de Down participou da competição. Diana Chesini Rossi concorreu com outras 11 participantes, e foi escolhida como Miss Simpatia da Fenachamp 2021.

A arquiteta e urbanista, Verônica Debiasi Martinazzo, 23 anos de idade, foi eleita a 17ª rainha da Fenachamp, de Garibaldi. Anova rainha que passa a ocupar o posto de Aline Bortolini, soberana da festa de 2019. Já Débora Giovanaz, 25 anos, e Laura Bertelli, 21 anos, serão as princesas do evento marcado para 1º a 24 de outubro.

Depois de ter sido transferido em outubro, devido a pandemia, o evento precisou receber um novo formato, sendo realizado, na sede da CIC Garibaldi, sem a presença de público. Com transmissão online, através do Youtube da Fenachamp e compartilhado através do Facebook, mais de 40 mil pessoas assistiram ao concurso ao vivo.