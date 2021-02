Incubadora ParanhanaTEC é aberta em Igrejinha

Com a finalidade de incentivar pessoas a desenvolverem ideias inovadoras, a Incubadora ParanhanaTEC abre suas portas. A inauguração do novo espaço para o empreendedorismo na região ocorreu no final da tarde de quinta-feira (4), em Igrejinha.

Na cerimônia, o diretor-geral da Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), Delmar Backes, frisou que o novo espaço tem o objetivo de gerar emprego, renda e o surgimento de novas tecnologias.

A Incubadora ParanhanaTEC está localizada na Rua Arthur Fetter, 25, bairro Bom Pastor, em Igrejinha, e é uma parceria entre a Faccat e a Prefeitura de Igrejinha. A Faccat é a responsável pela seleção dos projetos, mentoria e assessoria técnica. A principal meta é orientar e aconselhar os jovens empresários visando inspirá-los, desenvolvê-los e conectá-los, de modo a alavancar os seus empreendimentos.

A incubadora está permanentemente apta a receber candidaturas enquanto restarem vagas no espaço físico da ParanhanaTEC. Quando todas as vagas estiverem preenchidas com empresas, as inscrições são momentaneamente interrompidas, mas tão logo uma nova vaga surja as inscrições voltam a ser liberadas.