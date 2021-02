JBS realiza entrega de nova UBS em Bom Retiro do Sul

Na quinta-feira (4), a JBS entregou uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) para Bom Retiro do Sul. A UBS tem capacidade de atender 6,5 mil pessoas por mês, o que corresponde a mais da metade de população bom-retirense, que atualmente conta com outras duas unidades de saúde na cidade. A obra, que teve início em julho de 2020, integra o programa de responsabilidade social da companhia, "Fazer o Bem Faz Bem - Alimentando o Mundo com Solidariedade".

Localizado em bairro de fácil acesso, o prédio tem aproximadamente 290 m² e possui consultórios médicos e odontológicos, salas de fisioterapia, vacinação, medicamentos, inalação e de observação, além de outras estruturas de atendimento ao público. A nova unidade está totalmente mobiliada, conta com profissionais habilitados e já está apta a iniciar suas operações com amplitude de horários. Assim, a UBS passa a oferecer às comunidades locais a total capacidade de atendimentos básicos de saúde dentro do próprio município, sem precisar recorrer a outros hospitais da região.

Bom Retiro do Sul é um dos mais de 310 municípios beneficiados pelo programa no Brasil. No Rio Grande do Sul, a JBS doou R$ 21,7 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 11,7 milhões para 35 cidades gaúchas, beneficiando mais de 3 milhões de pessoas.