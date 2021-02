Instalação de Escola de Sargentos em Santa Maria é debatida em Brasília

Prefeito Jorge Pozzobomreuniu-se com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e com o general Edson Pujol, comandante do Exército Brasileiro PREFEITURA DE SANTA MARIA/DIVULGAÇÃO/JC

Tendo por finalidade fazer com que o governo federal some esforços na possibilidade de Santa Maria ser o município escolhido para sediar a Escola de Formação de Sargentos das Armas (ESA), o prefeito Jorge Pozzobom esteve em Brasília. Na manhã desta quinta-feira (4), ele esteve reunido com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e com o general Edson Pujol, comandante do Exército Brasileiro.

A concorrência na disputa para sediar a ESA é com Ponta Grossa (PR) e Recife (PE). A previsão é de que o anúncio sobre a decisão ocorra no mês de maio.

Atualmente sediada em Três Corações (MG), a escola busca local para uma nova sede com o objetivo de focar na capacitação pessoal dos alunos. Por isso, desde o segundo semestre do ano passado, Santa Maria tem recebido grupos de representantes militares, que vistoriaram a área escolhida para a construção da escola: o Campo de Instrução de Santa Maria (Cism), no Bairro Boi Morto, área que pertence ao Exército Brasileiro e que já abriga instituições militares. Consequentemente, já conta com toda a ajuda possível de estatais do governo gaúcho na efetivação da logística para abrigar a unidade educacional, que projeta capacidade para 2 mil alunos com investimento de R$ 1 bilhão.