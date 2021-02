Gravataí Shopping arrecada instrumentos musicais para projeto Música nas Escolas

O Gravataí Shopping promove mais uma ação Loja Vazia, que visa arrecadar doações para quem precisa. Dessa vez, é a Loja Vazia de Instrumentos Musicais e a ação será desenvolvida em prol do Projeto Música nas Escolas, da Prefeitura de Gravataí, executado por meio da Secretaria de Educação pela Guarda Municipal. Até dia 15 de abril, o objetivo é arrecadar instrumentos em bom estado - em especial de percussão - para que o projeto seja ampliado para mais escolas. As doações podem ser feitas no horário de funcionamento do shopping.

Atualmente, quem está a frete do projeto é o Inspetor de Projetos Sociais da Guarda Municipal, Jeison Pereira, que dá aulas de música para crianças entre 9 e 12 anos das escolas municipal Bom Sucesso e Monteiro Lobato. Ele conta que só consegue dar aulas nas escolas que já possuem instrumentos, por isso ainda não foi possível ampliar o trabalho. Outro ponto importante da proposta é que as aulas vão muito além de aprender um instrumento. "Trabalho com eles questões como valores, frustrações, emoções, o resgate da autoridade do professor e a pensar o futuro profissional. Além de aprender a tocar algo, queremos formar cidadãos melhores, tirando eles dos riscos oferecidos pela vulnerabilidade social e drogas", explica Jeison.

Para Joana Frota, Coordenadora de Marketing do Gravataí Shopping, é uma satisfação para o shopping poder contribuir para um projeto que leva arte, cultura e cidadania para as crianças. "Pedimos que a comunidade de Gravataí e região que puder contribuir, caso tenha algum instrumento parado em casa, esteja certo de que será bem utilizado pelo projeto, venha e coloque na nossa loja vazia", pede.

A ação da Loja Vazia apoia o projeto "Música e Ação", que consiste na gravação do show do músico Nando Mello e banda que também visa arrecadar instrumentos musicais seminovos e usados para o projeto "Música nas Escolas". Em março, haverá uma "live" pelo Youtube para a de um DVD, com doação de 50 cópias para doação para a EMEF - Escola Especial para Surdos de Gravataí. O projeto "Música e Ação" é contemplado e financiado com recursos do Edital N°10/2020, da Lei Federal 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, em Gravataí.

O Projeto Música nas Escolas foi criado pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e aposentado da Brigada Militar, Coronel Flávio da Silva Lopes, que reforça o cerne do projeto. "Ao aliar a música com o arquétipo do herói, trazido pelo uniforme do representante da guarda, trabalhamos valores e ética", contou.