Cidades Digitais é tema de evento com prefeituras da Serra

Um encontro virtual promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), na próxima terça-feira (9), reúne prefeitos, gestores públicos e especialistas para tratar de tecnologia e inovação nos municípios da Serra Gaúcha. O Webinar das Cidades Digitais da região ressalta a importância da transformação digital dos serviços públicos na retomada do desenvolvimento socioeconômico das localidades.

Diante da crise do coronavírus, o diretor da RCD, José Marinho, frisa que o desafio dos novos prefeitos eleitos será incorporar as Tecnologias da Informação e Comunicação nas políticas públicas de forma transversal na administração municipal. "As cidades estão se reinventando na forma de atender a população e a pandemia vem mostrando a importância da tecnologia em todos os setores", observa o diretor da RCD.

As inscrições são gratuitas para servidores públicos, entidades/universidades e podem ser feitas pelo https://sympla.com.br/rcd.

De acordo com Marinho, o evento online visa trazer ideias e soluções aos gestores através do compartilhamento de modelos implantados nas cidades, soluções disponíveis e políticas públicas.