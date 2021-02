Laboratório de São Borja é aprovado em programa de tuberculose

O Laboratório Municipal de Fronteira de São Borja (LAFRON) recebeu do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), o certificado de aprovação no Programa de Controle Externo da Qualidade da Baciloscopia da Tuberculose, oferecido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (LACEN-RS) para o período de 2020.

Ao longo do ano o LAFRON realizou pesquisas de bacilos da Koch ou bacilos álcool ácido resistentes, que são causadores da tuberculose. Para a certificação, o LACEN solicitou todas as lâminas de um período de 6 meses, que foram enviadas pelo LAFRON juntamente com os resultados obtidos. A partir daí, o LACEN realiza a releitura das lâminas, analisa a qualidade da coloração e da confecção das mesmas e, por fim, todos resultados encontrados pelo laboratório de São Boja são comparados com os resultados encontrados na releitura. Só é conferido certificado quando a qualidade das lâminas e os resultados estão em acordo.

Com esse certificado o Laboratório Municipal de Fronteira de São Borja se qualifica e continua sendo referência destas análises na rede pública. A coordenadora do LAFRON destaca que esse êxito só foi possível graças ao cuidado, perícia, capricho e exímio trabalho de controle e orientação de toda a equipe na execução e contribuição para o diagnóstico de tuberculose.