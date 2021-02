Lajeado distribui 3 mil cestas básicas para idosos e portadores de deficiência

A Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sthas), adquiriu 3.085 cestas básicas com recursos do Ministério da Cidadania do Governo Federal. A destinação das cestas básicas será para idosos e pessoas com deficiência que utilizam os serviços de acolhimento listados abaixo. A Portaria nº369, que possibilita a aquisição de alimentos, pode ser acessada aqui.

O objetivo da distribuição de cestas básicas com alimentos proteicos é complementar a alimentação dos idosos e deficientes neste período de pandemia. No total, são oito entidades que realizarão a entrega das cestas básicas às famílias dos usuários entre os meses de janeiro e fevereiro. Cada entidade retirou as cestas no Centro Ello, que armazenou todos os alimentos. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Lajeado foi uma das primeiras entidades a realizar a retirada das cestas básicas. Segundo Greice Körner, assistente social da entidade, a entidade recebeu 501 cestas, que serão distribuídas a 167 famílias que se enquadram em situação de vulnerabilidade social. Cada família receberá os alimentos por três meses.

A diretora da APAE, Ana Paula Rech, explica a importância da assistência social e da aproximação entre entidade e usuário. "Nessa pandemia, podemos perceber necessidades muito urgentes das famílias. E é um privilégio estarmos envolvidos nesse movimento", contou Ana.