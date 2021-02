Guaporé é destino para turismo de compras, cultura e aventura

Polo da indústria de joias e de lingerie, a cidade de Guaporé, no limite entre o Vale do Taquari e a Serra, é destino certo para quem pensa em fazer compras. Mas a cidade, conhecida como a Capital da Hospitalidade, tem muito mais a oferecer aos turistas.

Entre os atrativos turísticos, quem vai a Guaporé não pode deixar de conhecer o Cristo do Morro do Galon, um dos pontos mais visitados da região e que oferece ao visitante uma vista panorâmica da cidade. Também não dá para deixar de conhecer a Praça Vespasiano Corrêa e a Igreja Matriz Santo Antônio, em estilo neogótico.

Para quem gosta de história, um ponto de parada é o Museu Municipal, na centenária Casa Maia, que proporciona uma viagem pela trajetória da joia, lingerie e da imigração italiana. A preservação da arquitetura também abriu espaço para a cultura, como a Biblioteca Júlio Campos, o Primo Café Restaurante e o prédio João Berta, que sediará um hotel.

Outro ponto que faz de Guaporé uma cidade reconhecida nacionalmente é o Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro, palco para grandes competições automobilísticas.

Mas Guaporé também é natureza. O município possui lindas paisagens como o Vale do Carreiro, Cascata do Bíscaro e Salto do Taquara. Já o turismo rural traz vinícolas, comida colonial italiana e as agroindústrias.

Um dos passeios mais incríveis é o Trem dos Vales, que passa pela Ferrovia do Trigo, que tem partida e chegada na Estação Ferroviária da cidade, atravessando túneis e viadutos, entre eles, o Viaduto 13, o maior da América Latina.

Para agendar visitas à cidade, é possível entrar em contato com a Secretaria de Turismo pelo telefone (54) 3443.5030 e pelo e-mail smturismo@guapore.rs.gov.br. Também é possível agendar com as agências Serravalles Turismo e Receptivo (54) 99650.0750 e Navetur - Viagens e Turismo (54) 3443.1606.