Santa Clara do Sul faz parceria para educação financeira

Com o objetivo de promover consciência e ações em prol da saúde financeira das famílias, a Administração Municipal de Santa Clara do Sul e a Cooperativa Sicredi promovem o treinamento Educação Financeira nas Escolas. A ação dá sequência ao programa Múltiplas Inteligências, desenvolvido pelo governo municipal, alicerçado nos pilares da Educação Emocional, Empreendedora, Financeira e Ambiental.

O treinamento será realizado em etapas. A primeira ocorreu no último dia 27, quando a equipe do Sicredi teve o primeiro encontro com 40 professores do Ensino Fundamental, divididos nos turnos da manhã e tarde. Na ocasião, foram abordadas questões referentes ao orçamento familiar, importância do planejamento, equilíbrio e sustentabilidade financeira.

Os professores foram orientados a acompanhar e anotar seus gastos durante o mês de fevereiro, para análise e orientação no próximo encontro com profissionais do Sicredi. As próximas etapas contemplam a aplicação do treinamento para os pais e alunos dos 4º, 5º e 9º anos das escolas municipais.