Caxias do Sul esclarece prazos de obras viárias

Em decorrência do grande número de intervenções que estão sendo realizadas no perímetro urbano de Caxias do Sul, a Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) informa um panorama atual do andamento das obras. As intervenções que estão acontecendo se devem à construção dos corredores de ônibus em concreto e às obras em redes de drenagem. Na rua Marechal Floriano, há quatro intervenções.

O cruzamento das ruas Antônio Prado e Marechal Floriano será totalmente bloqueado para o tráfego dentro dos próximos 15 dias, permanecendo com bloqueio total do trecho por 2 meses, enquanto as obras de construção do corredor de ônibus estiverem sendo executadas. Os desvios podem ser feitos através da rua Dal Canale. No cruzamento das ruas Marechal Floriano e Os 18 do Forte, os veículos estão sendo orientados a trafegarem em meia pista. A conclusão do trecho deve ocorrer em 60 dias.

No cruzamento das ruas Bento Gonçalves e Marechal Floriano, as obras em rede de drenagem serão concluídas em 45 dias. A rua Marechal Floriano, no trecho entre as ruas Sinimbu e Pinheiro Machado, receberá máquinas para escavações e construção do corredor de concreto a partir da segunda quinzena de fevereiro. Os trabalhos devem demorar três meses.

Três trechos da rua Bento Gonçalves estão em obras para execução do corredor de concreto. O mais adiantado é o trecho entre as ruas Dr. Montaury e Borges de Medeiros, com conclusão prevista em 20 dias. Entre as ruas Borges de Medeiros e Alfredo Chaves, a via deve ser liberada ao tráfego em 45 dias. No trecho final, entre as ruas Alfredo Chaves e Do Guia Lopes, a conclusão das intervenções deverá demorar mais dois meses.

O último trecho que receberá concreto rígido na rua Bento Gonçalves é entre as ruas Coronel Flores e Visconde de Pelotas. A previsão para o início é a partir do mês de abril.