Acesso a Capão do Leão tem asfalto recuperado

O acesso ao município de Capão do Leão, no sul do Estado, estará com as condições de trafegabilidade renovadas ainda este mês. Iniciadas em janeiro, as obras realizadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, incluem melhorias nas camadas de pavimento e recapeamento asfáltico nos dois quilômetros que ligam a cidade à BR-293.

"Ouvimos a reivindicação das lideranças locais e incluímos essa demanda em nossas ações de qualificação da malha viária", afirma o secretário Juvir Costella. "É uma rodovia importantíssima para a comunidade, que a utiliza diariamente para se deslocar a outros centros urbanos, como Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre."

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, detalha que, no momento, estão sendo executadas correções nas camadas do pavimento, para eliminar as imperfeições da pista. Na sequência, deve começar a implantação de uma nova capa asfáltica. "A última etapa é a sinalização do trecho, etapa que esperamos concluir ainda na primeira quinzena de fevereiro", estima.

As obras no acesso a Capão do Leão contam com investimento aproximado de R$ 1 milhão, oriundo do Tesouro do Estado.