Taquara convoca professores, enfermeira e veterinário

A Prefeitura de Taquara convoca 11 professores aprovados no Concurso Público, bem como, uma enfermeira e um veterinário a assumirem seus cargos no Município.

Os convocados devem comparecer no Departamento Pessoal, localizado no andar térreo da sede da Prefeitura (rua Tristão Monteiro, 1278), no horário das 7h30 às 13h30, no prazo de cinco dias, com documentação necessária, que pode ser verificada no edital publicado no portal: www.taquara.rs.gov.br, na aba Concurso Público. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3541-9200, ramal 217.