Inadimplência em Bento Gonçalves recuou 18,1% em 2020

Queda no endividamento estaria diretamente ligada à pandemia, com lojas fechadas e menor renda /STOCKPHOTO/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A atipicidade de 2020 trouxe reflexos em diversos aspectos da economia. No caso do índice da inadimplência em Bento Gonçalves, o cenário do ano passado resultou em redução. O acumulado dos últimos 12 meses registrou recuo recorde: 18,1%, em relação a 2019. Isso significa cerca de R$ 2,5 milhões a menos em dívidas no comércio local. Os dados são da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves (CDL-BG).

O relatório traz outros números que seguem essa curva descendente. A quantidade de devedores diminuiu 12,8% no período - e é a menor dos últimos quatro anos. O levantamento leva em conta contribuintes em débito também com a prefeitura.

A significativa diminuição na inadimplência está diretamente condicionada às restrições impostas pela pandemia. "As pessoas compraram menos em 2020. O comércio, aquele com pontos de venda físicos, foi um dos mais prejudicados pelo regramento dos modelos de distanciamento impostos pelo governo do Estado - por muito tempo as lojas ficaram de portas fechadas e, depois, tiveram seu funcionamento reduzido, em horas e em número de atendentes disponíveis. Isso significa menos vendas e ajuda a explicar o decréscimo na inadimplência", argumenta o presidente da CDL-BG, Marcos Carbone.

Somado a esse motivo aparecem outras duas alterações no comportamento do consumidor. A primeira é que uma parcela significativa de pessoas reduziu ou alterou seus hábitos de compra em função da perda/diminuição de receita. São indivíduos que tiveram mudanças na renda familiar ou, desencorajados pela instabilidade econômica, passaram a consumir menos.

Os dados coletados pela CDL-BG revelam que a maioria dos inadimplentes deve de R$ 100 a R$ 250, representando 27,3% do total - índice menor do que em 2019, quando 31,4% deviam esse ticket médio. O número de quem devia entre R$ 250 e R$ 500 também recuou mais de 13%. O mesmo fenômeno foi registrado na quantidade dos devedores acima desse valor, com recuo de 1%.

Por outro lado, um aumento expressivo foi identificado no percentual de indivíduos que estão com dívidas de até R$ 50: de 10,8% em 2019 para 24,3% no ano passado. Outro crescimento registrado foi o percentual de pessoas jurídicas nesta lista - pouco menos de 1%. O relatório também mostra que as mulheres continuam no topo da lista, porém com uma significativa aproximação do percentual masculino: enquanto em 2019 elas somavam 68,5% na quantidade de registros, em 2020 esse número diminuiu para 55,7%. Os homens saltaram de 31,4% para 44,2%.