Belvedere de Estrela deve ser restaurado com pintura artística executada por clube de jovens

Um novo projeto, com a participação da comunidade jovem de Estrela, deixará mais bonito um dos pontos mais frequentados da Escadaria de Estrela, que vem passando por um constante trabalho de revitalização ao longo dos últimos cinco anos. O belvedere local receberá, no próximo domingo (7), uma pintura artística, oportunizada por cerca de 20 integrantes do Clube de Desbravadores Estrela do Vale, que de forma voluntária já realizou ações semelhantes em outros locais, como escolas do município.

A iniciativa é mais uma parceria da Secretaria Especial de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) com a comunidade. A pasta fornecerá o material necessário para a obra, que por sua vez será executada por cerca de 20 integrantes do clube, fundado em 2012, e cuja sede agora fica junto ao Parque Princesa do Vale, local também dos encontros semanais dos jovens entre 10 e 15 anos, que ocorrem nos domingos pela manhã, quando são desenvolvidas as atividades teóricas e práticas no objetivo de aperfeiçoar habilidades físicas, mentais e espirituais. Hoje é composto por cerca de 40 pessoas, entre lideranças e desbravadores, oriundos de Estrela, Bom Retiro do Sul, Lajeado e Colinas. A temporada 2021 do clube iniciará em março e o período de inscrições está aberto.

A obra terá a supervisão de Friedrich e outros membros da diretoria. No último sábado os jovens já se reuniram para a elaboração do projeto e montagem dos moldes que serão utilizados. "É uma atividade que desperta em cada participante o senso de colaboração coletiva, voluntariado, além do cuidado e da valorização dos espaços em que convivemos. E o legal é ver eles motivados, realizando esses trabalhos", destaca o coordenador.

Para a secretária Carine Schwingel, mais um passo no processo de deixar cada vez mais bonito, estruturado e confortável o espaço. "Após muitos anos, o belvedere foi repintado no ano passado, mas agora receberá uma arte realizada por estes jovens. É mais uma maneira de inserirmos a comunidade neste longo processo de revitalização do local, e mais uma forma de valorizarmos pelas mãos da gente o que é nosso."