Vera Cruz decreta emergência devido a enxurrada

O município de Vera Cruz decretou pela segunda vez Situação de Emergência em menos de 15 dias. Depois da estiagem que assolou o município e gerou o primeiro decreto em 18 de janeiro, uma enxurrada no dia 28 causou prejuízos a inúmeras famílias e gerou um novo decreto de Situação de Emergência na terça-feira (2).

Conforme laudo da Secretaria de Desenvolvimento Social, em cerca de 70 casas os móveis foram praticamente todos perdidos. Além disso, centenas de casas foram inundadas e pelo menos seis residências tiveram a estrutura danificada. Duas pessoas ficaram feridas durante a chuvarada que atingiu 120 milímetros em menos de uma hora. Diversas casas também tiveram muros atingidos e as estruturas vieram abaixo.

De acordo com o prefeito Gilson Becker, a maioria das famílias atingidas já se encontravam em condição de vulnerabilidade social, o que agrava ainda mais a situação. "Estaremos encaminhando à Câmara de Vereadores um projeto de lei autorizando a isenção do IPTU para as famílias incluídas no Laudo Social e que estão no CAD Único", adianta. Também houve estragos na maioria das estradas rurais e bueiros da região sul do município.

Desde a noite do dia 28, logo após a enxurrada, a solidariedade marcou presença em Vera Cruz. A coordenadora da Secretaria de Desenvolvimento Social, Gabriela Ferreira, calcula que tenham sido recebidas mais de 5.000 peças de roupas, mais de 30 colchões, travesseiros, camas, estantes, armários, eletrodomésticos, além de em torno de 50 cestas básicas e mais de 250 itens de material de higiene e limpeza.

A Prefeitura do município vizinho de Vale do Sol fez campanha de arrecadação para ajudar Vera Cruz. O próprio Prefeito Maiquel Silva, que também é presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo - Amvarp, entregou as doações no sábado (29) e na terça-feira (2). A distribuição e também a retirada foram concentradas no Ginásio Segefredo Werner - Guidão. Doações maiores podem ser recolhidas pelo município, basta enviar mensagem pelo WhatsApp 9 9851 0387. No momento, ainda são necessários alimentos para repassar às famílias atingidas pela enxurrada.