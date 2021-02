Seleção de estágio em Gramado tem 320 inscrições

A Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE/RS), recebeu 320 inscrições para o processo seletivo de estágio. As inscrições para o seletivo, que trouxe oportunidade para os estudantes de diversos cursos universitários e ensino médio, terminaram no último domingo (31). Ao todo, serão convocados 48 estudantes nas mais variadas áreas da administração municipal, além de cadastro reserva. A prova online acontece no próximo sábado (06), das 14 h às 15 h.

Os salários variam entre R$ 461,45 a R$ 692,18 para estudantes do ensino médio e R$ 636,40 a R$ 954,61 para estudantes de ensino superior.