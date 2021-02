Dois Irmãos seleciona estagiários em Turismo e História

Está aberto desde terça-feira (2) o edital 007/2021 do Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas de estágio de Ensino Superior - Turismo e História para a Prefeitura de Dois Irmãos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de fevereiro, das 7h30 às 18h, nas segundas-feiras, e das 7h30 às 13h30, de terça a sexta-feira, junto ao Protocolo da Prefeitura de Dois Irmãos (Rua Berlim, 240).

O estágio tem duração de seis meses, podendo ser prorrogado, observando tanto o limite legal de dois anos e a data de colação de grau do estagiário. O candidato terá que cumprir uma carga horária semanal de 30 horas, com remuneração de R$ 10,17/hora e vale-transporte.

O edital pode ser conferido no Portal do Cidadão, por meio do site www.doisirmaos.rs.gov.br, na aba Editais, Processos Seletivos Simplificados (clique em Arquivos, edital nº 007/2021). Informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3564-8812.