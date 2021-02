Começou nesta quarta-feira (3) a comercialização de uvas na Praça da Bandeira, em Flores da Cunha. Serão vendidas as variedades Niágara rosada no valor de R$ 4 ao kg e as cultivares de mesa Itália e Benitaka no valor de R$ 8 ao kg.

A venda ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h30min, e aos sábados, das 8h30min às 12h. A atividade na Praça da Bandeira integra o evento "É Tempo de Vindima".