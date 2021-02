Sapiranga lança concurso fotográfico

Fevereiro é mês de comemoração em Sapiranga e a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto, com o objetivo de incentivar a busca de novos olhares para a cidade, lança o 1.º Concurso Municipal On-Line de Fotografias, direcionado a fotógrafos amadores, moradores de Sapiranga.

As fotografias devem abordar o tema Emancipação de Sapiranga: 66 anos construindo história. A imagem, colorida ou preto e branco, deve ser inédita e não pode ser cópia ou adaptação de fotos já existentes.

As inscrições e envio das fotos serão realizadas exclusivamente de forma online, até o dia 21 de fevereiro, no site da Prefeitura. Cada participante poderá inscrever apenas um trabalho, sob pena de desclassificação. Após finalizado o prazo de inscrição, a Comissão Organizadora irá selecionar 66 trabalhos para avaliação da Comissão Julgadora, que elegerá as três melhores fotografias.

Os 66 selecionados serão premiados com uma torta alusiva ao aniversário do município (com aproximadamente 1 quilo). O 1.º, 2.º e 3.º lugar serão premiados com um kit Ring Light. A divulgação dos 66 selecionados e dos três melhores trabalhos ocorrerá no site da Prefeitura, no dia 26 de fevereiro, a partir das 17 horas.

Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail turismo.sapiranga@gmail.com.