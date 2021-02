Estrela abre prazo para entrega dos talões de produtor

O mês de fevereiro marcará a abertura do primeiro prazo/bloco da agenda de entrega dos talões de produtor de Estrela, com as devidas contranotas referente às operações (compra e venda) realizadas no ano de 2020, para o posterior envio de informações à Receita Estadual. De acordo com a norma do setor de ICMS da Prefeitura Municipal de Estrela, o período geral se estenderá de 08 de fevereiro a 26 de março, mas assim como nos últimos anos o mesmo foi dividido em cinco diferentes datas para grupos de distintas localidades e a sede.

Segundo as normas, todos os produtores rurais deverão apresentar seu talão de produtor. Quem não o fizer poderá ter sua inscrição cancelada. A Secretaria Municipal de Agricultura (Smag) pede a colaboração de todos para o respeito às datas estipuladas para cada localidade/grupo a fim de evitar aglomerações. O primeiro prazo será aberto segunda-feira, dia 08 de fevereiro, e se estenderá até dia 12, destinado aos produtores de Arroio do Ouro, Chacrinha, Linha Figueira, Linha Delfina, Linha São Luiz e São João do Bom Retiro. De 17 a 26 de fevereiro será a vez das localidades de Glória, Porongos, São Jacó e Santa Rita. De 1º a 05 de março: Linha Wink, Novo Paraíso e Linha Lenz. De 08 a 12 de março: Linha Geraldo Alta, Linha Geraldo Baixa, Costão, Linha Wolf, Linha Beija-Flor, Linha Santo Antônio, Roncador e Linha São José. O último período, de 15 a 26 de março, para os produtores da sede e aqueles que ainda não apresentaram o seu talão.

A Smag ressalta que os produtores rurais sem movimentação também devem comparecer na secretaria para verificar sua situação perante a Receita Estadual. Por questões administrativas, o departamento pertence à Secretaria Municipal da Fazenda, mas funciona junto à Smag (Rua 13 de Maio, 76), justamente pelo público-alvo do serviço. Informações pelo telefone 3981-1058. O horário de atendimento será das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.