Fim de semana oferece música e pedalada em Nova Petrópolis

No Pedal de Verão, ciclistas podem percorrer 22 quilômetros apreciando lindas paisagens do interior /Fotos 50mm/DIVULGAÇÃO/JC

A programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha segue em alta e com muitas atrações para turistas e a comunidade de Nova Petrópolis. Após um fim de semana com muitas opções e ótimos resultados, a programação oferece música e pedal nos dias 6 e 7 de fevereiro, sábado e domingo.

Neste sábado, dia 6 de fevereiro, a programação do Verão segue com mais uma Live de Música, transmitida pelo Facebook (página "Verão no Jardim da Serra Gaúcha"), às 19h. A atração é o Acústico Preto e Branco Color Band.

No domingo, dia 7, a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio promove o Pedal de Verão. Serão 22 quilômetros em que os ciclistas poderão apreciar lindas paisagens pelo interior de Nova Petrópolis. O roteiro inicia na Igreja de Pedra de Linha Brasil, de onde os ciclistas poderão visualizar o Mallakoff e os vales da região. O caminho pelo Rio Caí até chegar à base da grande parede de pedra. O roteiro terminará no retorno à Igreja de Pedra. A atividade inicia às 8h e o nível de dificuldade é médio. A inscrição deve ser feita pelo Whats App (54) 3281-1222 ou pelo e-mail turismo@novapetropolis.rs.gov.br. O custo é um quilo de alimento não perecível, que será doado para instituições do Município.

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha é realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis, em parceria com entidades e empresas. Conta com patrocínio de Sicredi e apoio da Bitcom, Piá e água mineral natural Hortênsias. Confira a programação completa em turismo.novapetropolis.rs.gov.br. Acesse @veraonovapetropolis no Instagram e acompanhe o perfil do evento. Todos os eventos e atividades da programação estão sujeitos à alteração sem aviso prévio. Mais informações pelo fone (54) 3281-1222 ou turismo@novapetropolis.rs.gov.br.