A Secretaria Municipal da Fazenda e o Departamento Municipal de Abastecimento de Água de Teutônia (DMAAT) comunicam que o prazo para negociação dos débitos referente às contas de água, deve ocorrer durante o mês de fevereiro, entre os dias 02 e 26, a fim de regularizar a situação junto à Fazenda e evitar a interrupção dos serviços.

As pessoas podem solicitar as guias para quitação ou parcelamento na sala 14 do Centro Administrativo Municipal.