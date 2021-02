Parobé dá desconto de 10% para quitar IPTU até 8 de março

Teve início no dia 1º de fevereiro a campanha para o pagamento do IPTU 2021 de Parobé. Os contribuintes que quiserem quitar o IPTU de Parobé em cota única e, com isso, obter 10% de desconto, podem fazê-lo até 8 de março de 2021. Já os que optarem pelo parcelamento do tributo em duas vezes, recebem 5% de desconto, com vencimentos em 08/03/2021 e 08/04/2021.

A prefeitura ainda concede desconto de 3%, para os contribuintes que efetuarem o pagamento em três parcelas, com vencimentos em 08/03/2021, 08/04/2021 e 11/05/2021.

Os contribuintes ainda podem pagar em até 10 parcelas, de valores iguais e consecutivos, sem direito a desconto, com vencimento nas seguintes datas: 08/03/2021, 08/04/2021, 11/05/2021, 09/06/2021, 08/07/2021, 09/08/2021, 08/09/2021, 11/10/2021, 10/11/2021 e 10/12/2021.

A Prefeitura disponibilizou um espaço junto ao Departamento de Cultura, na área coberta da Praça Primeiro de Maio para retirada dos boletos. A retirada pode ser feita a partir da segunda-feira, dia 1º de fevereiro. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, sem fechar ao meio-dia, até o dia 8 de março.

A solicitação, somente para o IPTU 2021, também pode ser feita por meio do Whatsapp 991818658 (de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h) ou ainda no site da Prefeitura de Parobé (https://parobe.atende.net/#!/tipo/servico), acessando a Aba Serviços, Emissão de Guia de IPTU, e informar o número do CPF ou do Cadastro Imobiliário.

A Prefeitura de Parobé aprovou na Câmara Municipal um Projeto de Lei que alterou a base de cálculo do índice de reajuste do IPTU do exercício 2020/2021, devido à pandemia da Covid-19. Através da lei municipal, o índice de correção passou a ser o IPCA, que no acumulado ficou em 3,92%. Anteriormente o índice que seria usado era o IGPM que ficou em torno de 20% no acumulado.