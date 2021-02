A Farmácia Municipal de Parobé está atendendo em novo endereço desde segunda-feira (1º). A farmácia funciona agora na Avenida das Nações, 520, Centro, no antigo prédio do Caps. Segundo o prefeito Diego Picucha a mudança visa atender melhor a comunidade. O telefone da Farmácia Básica é 3543-8676, e do Estado é 3543-8675. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia.