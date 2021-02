Novo prédio da APAE Gramado recebe habite-se

Na última semana, a nova sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) recebeu o habite-se da prefeitura de Gramado. A construção obedeceu à legislação da cidade desde o licenciamento até o cumprimento das obrigações do alvará. Com isso, a entidade pode passar para as fases seguintes, como a autorização para uso da piscina.

A novidade anima os profissionais e o público atendido. Com a estrutura, será possível passar a oferecer tratamentos hidroterapêuticos.

A entidade já atende na nova sede do bairro Planalto. A construção de 1.350 m² vai permitir a ampliação da capacidade de atendimento. Atualmente 16 profissionais integram a instituição. Doze compõem o corpo multidisciplinar de saúde e assistência social, e são responsáveis por aproximadamente 140 pessoas atendidas entre 0 e 70 anos. Com as novas instalações, o número pode chegar a cerca de 200 pessoas atendidas. Para 2021, a expectativa é aumentar os recursos humanos e chegar a 170 beneficiários.