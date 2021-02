Divulgados gabaritos do concurso da prefeitura de Lajeado

No domingo (31), os inscritos realizaram as provas escritas PREFEITURA DE LAJEADO/DIVULGAÇÃO/JC

Nesta segunda-feira (1º), foram divulgados os gabaritos das provas do concurso público para a Prefeitura de Lajeado. No domingo (31) os inscritos realizaram as provas escritas do concurso nº 01/2020. Os cargos disputados foram para Contador, Engenheiro Civil, Monitor de Creche, Psicólogo, Professor Anos Finais - Artes, Professor Anos Finais - Educação Física e Professor Anos Finais - Geografia.

As provas, que ocorreram na Univates em dois turnos, foram realizadas seguindo todas as medidas de precaução necessárias, como aferição de temperatura dos candidatos, capacidade reduzida de ocupação das salas e manutenção do distanciamento entre os candidatos.

Segunda a Secretária da Administração, Elisangela Hoss de Souza, a realização da prova ocorreu dentro da normalidade, houve um caso de atraso de candidato, que não pode prestar a prova, e também foram registradas abstenções. "No geral, tudo ocorreu muito bem. Os candidatos aderiram aos protocolos de segurança e distanciamento e a prova transcorreu de forma tranquila e segura", disse Elisangela.

As inscrições para o concurso foram encerradas no primeiro semestre de 2020, mas as provas, inicialmente agendadas para março de 2020, foram suspensas em razão da pandemia do novo coronavírus. Novas datas haviam sido agendadas para a realização das provas, mas em função da pandemia tiveram de ser transferidas e posteriormente suspensas. A nova data para a realização das provas do concurso havia sido definida e publicada no Diário Oficial Municipal do dia 14 de janeiro de 2021.