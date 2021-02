Donada é a segunda agroindústria com Susaf em Vera Cruz

Registrada no Serviço de Inspeção Municipal - SIM desde 2014, a agroindústria Donada Alimentos é a segunda do município de Vera Cruz com certificação no Sistema Unificado de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte - Susaf/RS. O credenciamento ocorreu ainda no final de 2020, após solicitação ao SIM. Com o registro, a agroindústria passa a fazer a comercialização de produtos dentro de todo o território estadual. É possível, inclusive, consultar os produtos comercializados pela agroindústria no site agricultura.rs.gov.br/susaf.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Vera Cruz orienta as agroindústrias interessadas em ingressar no Susaf. Pelas novas regras para inclusão no sistema, os interessados podem possuir área construída de até 270 metros quadrados e estarem cadastrados no Programa Estadual de Agricultura Familiar - PEAF, cujo encaminhamento é feito pela Emater/RS-Ascar, para posterior formalização no SIM.