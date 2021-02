Escolas infantis começam a retomar aulas presenciais

Após vários meses de suspensão das aulas presenciais devido à pandemia de Covid-19, os municípios gaúchos estão começando a retomar as atividades nas escolas de Educação Infantil. Para permitir o retorno das crianças e professores, as prefeituras estão adotando protocolos de segurança. Entre eles, está a retomada de estudantes de forma escalonada, aferição de temperatura, manutenção do distanciamento social entre os alunos e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs).

O primeiro município a retomar as aulas presenciais foi Igrejinha, ainda no dia 11 de janeiro. Para isso, as escolas municipais retornaram com apenas 50% da sua capacidade. "As escolas fizeram um grande trabalho de vínculo durante o período de distanciamento social e ao mesmo tempo se prepararam para este retorno. Todos os EPI's foram adquiridos e as escolas se adequaram para isso", comentou a secretária municipal de Educação, Cristiane Martin.

Na última quarta-feira (27), alunos da educação infantil da rede municipal de ensino de Paraí voltaram para as salas de aula. Após mais de 10 meses, em torno de 100 alunos retornaram para as atividades presenciais, com todos os cuidados necessários.

A chegada dos alunos é escalonada, mantendo o distanciamento. Já na chegada, é aferida a temperatura da criança e, no caso dos menores, algumas perguntas são feitas aos pais ou responsáveis, como por exemplo, se a criança apresentou sintomas gripais nas últimas horas. O ambiente escolar foi organizado para garantir o distanciamento social. Além de marcações no chão, as classes foram distribuídas respeitando o distanciamento. Os ambientes de uso comum, como refeitório, sala de informática e biblioteca, também foram organizados para manter o distanciamento entre os alunos. Os bebedouros de água foram lacrados, e cada criança deve levar a sua própria garrafinha de água

Por serem pequenos, na faixa dos 04 meses aos cinco anos, os alunos da educação infantil de turno integral não têm a obrigatoriedade de utilizarem máscaras, mas são orientados frequentemente a manterem o distanciamento social e utilizarem o álcool gel para a higienização das mãos.

Em Teutônia, o atendimento presencial nas escolas de Educação Infantil retornou no dia 25 de janeiro para as crianças que já frequentavam a escola no final do ano de 2020, ou que não precisam passar por processo de adaptação. Já o ano letivo terá início, oficialmente, no dia 8 de fevereiro.

Grande parte dos municípios vai começar a retomar as aulas presenciais na próxima segunda-feira (8). Em Estrela, por exemplo, o atendimento administrativo nas escolas da rede municipal ocorrerá a partir desta quarta-feira (3), quando as equipes diretivas farão contato com as famílias para a organização do ano letivo. O retorno da Educação Infantil está previsto para o dia 8 e, para os estudantes do Ensino Fundamental, no dia 22.

Todos os protocolos de segurança exigidos serão seguidos pelas escolas: higienização constante dos espaços, uso do álcool gel, tapetes sanitizantes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). O uso de máscaras será obrigatório a toda comunidade escolar, dos funcionários e professores aos alunos e visitantes. "Cientes de que vivemos um momento delicado, mas certos de que vamos contar com os cuidados de todos, trabalhando em parceria e respeitando os protocolos de higiene, conseguiremos atender os alunos da melhor forma possível", destaca a secretária de Educação de Estrela, Elisângela Mendes.

Em Nova Petrópolis, a retomada das atividades presenciais nas escolas municipais de ensino fundamental também começa no próximo dia 8. São esperados cerca de 1.300 alunos, do 1º ao 9º ano, que serão atendidos em sistema de revezamento semanal.

"Todo o esforço possível está sendo feito para que os nossos estudantes tenham garantido o ano letivo de 2021. E, graças a um intenso trabalho de planejamento e organização, vamos dar mais este passo, sem abrir mão da segurança e dos cuidados necessários", destaca o prefeito Jorge Darlei Wolf.