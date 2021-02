Caxias do Sul reabre à comunidade a Praça Estação Cidadania - Cultura

No local, será permitido que as pessoas façam corridas e caminhadas PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL/DIVULGAÇÃO/JC

A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria da Cultura, reabriu para a comunidade, nesta segunda-feira (1), a praça Estação Cidadania - Cultura. No local, será permitido que as pessoas façam corridas e caminhadas. O funcionamento do espaço será de segunda a domingo, das 8h às 20h.

A Praça Estação Cidadania - Cultura é um equipamento público estruturado para integrar atividades e serviços culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão digital em municípios e áreas com escassez desses recursos. O espaço fica localizado na rua Abel Postali, n° 1.767, no bairro Cidade Nova.

Na última sexta-feira (29) a secretária da Cultura, Aline Zilli, juntamente como o Secretário de Segurança Pública, Paulo Roberto Rosa fizeram uma visita ao espaço a fim de alinhar a logística para abertura.