Concurso para revitalizar Plataforma de Atlântida será lançado

A Associação dos Usuários da Plataforma de Atlântida (Asuplama) lançará, no dia 15 de fevereiro, o concurso para a revitalização do empreendimento. O vencedor do projeto arquitetônico deverá contemplar espaços para a exploração da iniciativa privada, como restaurante, lounge, loja e quiosque. Inaugurada em agosto de 1970, a Plataforma de Atlântida está localizada no município de Xangri-lá. Com mais de 50 anos de vida, a estrutura de 350 metros de comprimento sofre com a ação do tempo e o impacto do mar.

Um dos articuladores do movimento em defesa da revitalização, o deputado Jerônimo Goergen (PP-RS) explica que a ideia é replicar o modelo de concessão que será aplicado no Cais Embarcadero, em Porto Alegre.

O parlamentar acrescenta que o local tem um forte apelo turístico, gastronômico, ambiental e para a realização de eventos. Mas, para isso, precisa de investimentos que a tornem mais atrativa para o grande público. Atualmente, a Plataforma de Atlântida se mantém com a mensalidade de R$ 100 paga pelos 220 associados e com o ingresso para visitação de R$ 8, que dá direito a duas horas de permanência no local.