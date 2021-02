Janeiro encerra com mais de 150 milímetros de chuva em Bagé

A precipitação na Rainha da Fronteira retornou em janeiro. Foram registrados 151,6 milímetros de precipitação em Bagé, segundo a Estação de Tratamento de Água (ETA). Desde junho de 2020 não chovia esta quantidade acumulada em um mês. Mesmo assim, o índice ficou abaixo da média histórica de janeiro, que é 179,5 milímetros.

Com estas últimas chuvas, as barragens que abastecem o município conseguiram manter os níveis. A Barragem da Sanga Rasa está com 3,70 metros negativos e a do Piraí está 2 metros abaixo do normal. "A partir destas precipitações, conseguimos suspender o racionamento. Entretanto, seguimos com o decreto de situação de emergência, a fim de economizarmos água e mantermos o abastecimento normalizado", afirma Eduardo Mendes, diretor do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb).

O Decreto Municipal estabelece restrições ao uso de água potável, como em lavagem de veículos, de passeios públicos, pátios e fachadas de prédios. Também está proibida a reposição total ou troca de água de piscinas e reservatórios de clubes, entidades e residenciais. A fiscalização do Daeb está atuando de forma educativa neste momento, buscando modificar hábitos equivocados de desperdício de água.