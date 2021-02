Mais de 4 mil pessoas faltaram em consultas em 2020 em Ivoti

Faltar uma consulta agendada é uma preocupação constante da Secretaria da Saúde de Ivoti. Em 2020, a pasta contabilizou 4.352 ausências em atendimentos que foram marcados. O número é menor se comparado com 2019, mas a situação continua crítica.

O secretário da Saúde, Marcelo Bernardes, informou que no ano de 2019, as faltas somaram 6.665. "Comparando os dois anos, tivemos uma redução em 2020. Mas, nós sabemos que a pandemia impactou nisso. Muitas pessoas não marcaram consultas ou marcaram e não foram por conta do medo mesmo de ir até o posto de saúde", avaliou.

O pedido da Secretaria é que o morador que não conseguir ir na consulta, deve avisar o posto de saúde. "Pedimos sempre com 24 horas de antecedência. Claro, sabemos que pode ocorrer um imprevisto no dia da consulta. É importante que o paciente avise, independente da hora. Tem vezes que conseguimos recolocar outra pessoa no lugar", comentou Bernardes.

Mesmo que o paciente não apareça na consulta, o custo dela continua sendo pago. "O médico faz exclusivamente o atendimento e se ele não tem a consulta naquela hora agendada, ele fica com tempo ocioso", disse Marcelo.

A Secretaria de Saúde disponibiliza marcação de consultas com diversos profissionais: clínico geral, pediatra, ginecologista, dentista, psicólogo, psiquiatra, traumato, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, entre outros.

Nesta semana, a Prefeitura iniciou o trabalho da Central de Agendamentos. As marcações podem ser feitas pelo whatsApp: (51) 9 8608.1557 e (51) 9 9866.0747 ou telefone: 3563.6855 (ramais 334 e 329).