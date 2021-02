Serviço iniciou no dia 2 na Associação de Moradores do Morro da Cruz Cris Vargas/Divulgação/Cidades/JC

A Secretaria Municipal de Saúde de Taquara está ampliando o atendimento das Unidades Móveis de Saúde no interior do município. O serviço iniciou na terça-feira (2) com atendimento na Associação de Moradores do Morro da Cruz.

Algumas localidades tiveram mudanças nas datas de atendimento, como Arroio Grande, Entrepelado, Ilha Nova, Passo da Ilha, Santa Cruz do Pinhal, Santa Rosa e Três Pinheiros. O novo cronograma já está divulgado em www.taquara.rs.gov.br e nas redes sociais da prefeitura.